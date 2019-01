Olio: Coldiretti, difendere extravergine italiano nei negoziati internazionali. Rischia il Made in Italy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel 2018 gli arrivi di olio dalla Tunisia sono raddoppiati del 100% e potrebbero crescere ulteriormente se l’Unione Europea rinnoverà l’accordo per l’ingresso di contingenti d’esportazione di olio d’oliva a dazio zero verso l’Ue per 35mila tonnellate all’anno scaduto il 31 dicembre 2017, oltre alle 56.700 tonnellate previste dall’accordo di associazione Ue-Tunisia, in vigore dal 1998". E' quanto emerso dallo studio "Salvaolio" della Coldiretti, presentato in occasione della manifestazione degli agricoltori scesi in piazza a Roma. "Con il crollo della produzione nazionale e l’aumento degli arrivi dall’estero è evidente il rischio di frodi e sofisticazioni a danno del vero Made in Italy che colpiscono i produttori agricoli e dei consumatori", ha affermato il presidente della Coldiretti Ettore Prandini nel sottolineare che "occorre difendere l’extravergine italiano nell’ambito dei negoziati internazionali dove l’agroalimentare italiano viene troppo spesso usato come moneta di scambio per interessi diversi". (segue) (Ren)