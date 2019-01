Immigrazione: Gelmini (FI), sofferenza non ha colore, ecco tre proposte

- Maristella Gelmini, presidente dei deputati di Forza Italia, in un post sulla sua pagina Facebook interviene sulla vicenda migranti e scrive: "La vicenda dei migranti intrappolati sulle navi Sea Watch e Sea Eye ha dell'incredibile. L'ennesima riprova che l'Europa è ancora un'entità fragile, debole, dove a prevalere sono gli egoismi e gli interessi di parte. Non è così che si costruisce una grande nazione". Quindi, Gelmini prosegue: "Se ci sono delle vite da salvare, e ce ne sono ben 49, lo si faccia. Subito. Senza remore, né distinguo. La sofferenza non ha colore". Per poi aggiungere: "E dal nostro governo, che ha fatto della sicurezza e la lotta alle illegalità nel mar Mediterraneo i suoi cavalli di battaglia, attendiamo risposte molto più convincenti e non divisioni, vere o false che siano, a fini propagandistici". (segue) (Rin)