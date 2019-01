Immigrazione: Gelmini (FI), sofferenza non ha colore, ecco tre proposte (2)

- La presidente dei deputati azzurri poi continua: "Ecco tre spunti dai quali avviare un serio dibattito. E' necessario, innanzitutto, riallacciare i fili con l'Europa e imporre la questione migranti come centrale nell'agenda politica continentale, decisiva per il futuro stesso dell'Unione, promuovendo, ad esempio, una grande conferenza di tutti i paesi Ue dove si riscrivano le regole dell'accoglienza e della distribuzione dei migranti. Poi – aggiunge l'esponente di FI -, condurre sul campo, cioè nei territori del Nord Africa, attraverso una vera collaborazione tra le intelligence di tutti gli Stati europei, una vera e propria caccia alle cosche criminali che fanno della tratta di esseri umani il loro principale business. Infine, dare in mano a un sottosegretario le deleghe per trattare con i paesi di provenienza dei migranti e stipulare questi benedetti accordi internazionali che dovrebbero limitare le partenze. E' un lavoro che comporta impegno, dedizione e costanza. Basta perdere tempo - conclude -, basta propaganda: attendiamo risultati concreti". (Rin)