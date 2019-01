Libia: inviato Onu Salamé, “ruolo Algeria importante per risoluzione conflitto”

- Il rappresentante speciale del segretario generale delle Nazioni Unite in Libia, Ghassan Salamé, ha sottolineato che l’Algeria svolge “un ruolo importante nella risoluzione della crisi libica”. Parlando ieri sera in conferenza stampa con il ministro degli Esteri algerino, Abdelkader Messahel, il diplomatico libanese dell’Onu ha elogiato l’impegno profuso da Algeri in favore della stabilizzazione della vicina Libia. “Messahel ha maturato una grande esperienza sulla Libia da quando è ministro degli Esteri”, ha detto Salamé. Da parte sua, il capo della diplomazia algerina ha detto di aver discusso con Salamé della "situazione in Libia e dei modi per sostenere il processo di risoluzione condotto dalle Nazioni Unite". La posizione dell’Algeria “si basa su una soluzione politica, sul dialogo tra i libici e sulla riconciliazione nazionale”, ha detto ancora Messahel ai giornalisti. L’inviato Onu ha iniziato ieri una visita di lavoro di due giorni in Algeria. Si tratta della seconda volta del diplomatico libanese in Algeria dopo una prima missione tenuta nell'agosto del 2017. Il viaggio si sarebbe dovuto tenere lo scorso dicembre, ma era stata annullato da Salamé per problemi di salute. "Il dialogo tra Algeria e Nazioni Unite sulla situazione in Libia prosegue", ha affermato il ministero degli Esteri algerino in una nota. (Ala)