Cciaa: le imprese crescono nell'area metropolitana di Milano, più la città meno la cintura

- Crescono le imprese a Milano città metropolitana, secondo i dati della Camera di commercio sono circa 303 mila, circa 4 mila in più in un anno, + 1,3 per cento. Prosegue la crescita in tre anni, + 3,6 per cento. Traina la crescita nel 2018 la città (+1,8 per cento e +5 per cento in tre anni) rispetto alla cintura (+0,6 per cento e +1,6 per cento) formata dagli oltre cento comuni. Bene anche la Direttrice Est (+0,9 per cento) trainata da Cologno (+1,8 per cento). Tra i primi comuni con oltre 1.500 imprese, crescono Paderno (+2 per cento), Cernusco e Cologno (+1,8 per cento). Il 59 per cento delle imprese si concentra nel capoluogo (180 mila) mentre quasi 124 mila hanno scelto di insediarsi nella cintura (il 41 per cento del totale). Tra i primi comuni per numero di imprese attive, dopo Milano, vengono Sesto San Giovanni (5.486 imprese) e Legnano (5.116). Seguono Cinisello Balsamo (4.797) e Rho (3.675). Tra i primi anche Cologno Monzese (3.404), Paderno Dugnano (3.108), Rozzano (2.489), San Giuliano Milanese (2.452) e Bollate (2.368). (segue) (Com)