Cciaa: le imprese crescono nell'area metropolitana di Milano, più la città meno la cintura (2)

- Secondo dati emersi da un'elaborazione della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi sui dati del registro delle imprese relativi alle sedi di impresa attive al terzo trimestre 2018, 2017, 2016 e 2015 e iscritte alla Camera di commercio, nell'area metropolitana sono due milioni gli addetti ed è di circa 500 miliardi il fatturato annuale. I più turistici, per peso del settore alloggio e ristorazione, sono Bubbiano (11 per cento di tutte le imprese), Trucazzano (10 per cento), Bellinzago e Mediglia (9 per cento), ma anche Garbagnate, Bresso, Cassano d'Adda (8 per cento), Melzo. Tra i primi anche Milano (7 per cento). I più femminili per peso delle imprese femminili, sono Nosate (30 per cento), Besate, San Vittore Olona (24 per cento). A Milano il dato è del 17,3 per cento in linea con l'area metropolitana (17,6 per cento). I più etnici per peso delle imprese straniere sul totale, sono Baranzate (48,8 per cento), Pioltello (32 per cento), Cinisello (28 per cento), Lacchiarella e Sesto (27 per cento). A Milano il peso è del 17 per cento rispetto alla media territoriale del 16 per cento. (Com)