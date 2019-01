Bus turistici: Raggi, da 1 gennaio non scorrazzano più nel centro storico

- "Il 2019 è iniziato con una bella sorpresa per tutti i cittadini romani che tornano al lavoro dopo le feste: meno bus turistici per le strade del centro storico. È entrato in vigore il 1 gennaio il nuovo regolamento per gli operatori dei bus turistici che prevede il centro storico off-limits". Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi."Una battaglia vinta per tutelare lo straordinario patrimonio storico e archeologico di Roma - aggiunge Raggi - Abbiamo messo fine a un’anomalia del passato: l’invasione del centro storico da parte dei torpedoni che, al costo di poco più di duemila euro l’anno, scorrazzavano per le strade del cuore di Roma. Ricordo che il nuovo regolamento prevede nuove aree di sosta, brevi e lunghe, con fermate e accessi regolati mediante tecnologie innovative. Gli operatori dei pullman turistici hanno a disposizione carnet giornalieri per l’accesso e la sosta nelle zone esterne al centro storico: un sistema più congruo rispetto al passato che nei primi tre giorni ha permesso di vendere più di 60 carnet e circa 1700 permessi giornalieri. Dal primo gennaio abbiamo quindi potenziato i controlli ed emesso le sanzioni per gli operatori senza permesso. Insomma un segnale concreto di come sia possibile cambiare le cose per restituire spazi ai cittadini e rendere la Capitale d’Italia più vivibile e civile". (Rer)