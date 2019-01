Ucraina: patriarca onorario Filaret, Chiesa ortodossa Kiev sarà seconda al mondo in futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella dell’Ucraina sarà la seconda Chiesa ortodossa per grandezza al mondo nel prossimo futuro. Lo ha dichiarato il patriarca onorario della Chiesa ortodossa ucraina, Filaret, ripreso dall’agenzia di stampa “Ukrinform”. “Dopo l’unificazione di tutte le confessioni ortodosse dell’Ucraina, quella nazionale sarà la seconda più grande al mondo dopo la Chiesa ortodossa russa. Questo vuol dire che la Chiesa ucraina avrà un ruolo importante su scala globale, per via della sua estensione. Il nostro paese sarà rafforzato grazie alla Chiesa ucraina, che a sua volta dovrà avere un’influenza sulla società a livello morale, eliminando la falsità, l’ingiustizia e la corruzione”, ha spiegato Filaret. (segue) (Res)