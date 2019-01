Ucraina: patriarca onorario Filaret, Chiesa ortodossa Kiev sarà seconda al mondo in futuro (3)

- La concessione dell'indipendenza alla Chiesa di Kiev, giunta nei mesi scorsi dal patriarca ecumenico di Costantinopoli ha segnato una spaccatura interna alla Chiesa ortodossa, con ripercussioni in particolare sulla sfera politica. Mosca ha dipinto la decisione ucraina come “un atto ostile” e paventando uno scenario scismatico, accusando al contempo il patriarca Bartolomeo di agire in contrasto con l’interesse della comunità ortodossa e a vantaggio di potenze estere. Il patriarca avrebbe in qualche modo dato sostegno, per quanto indirettamente, alla corsa di Petro Poroshenko verso la rielezione alla presidenza dell'Ucraina. (segue) (Res)