Turchia: movimento nazionalista sostiene operazione militare in Siria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito del movimento nazionalista (Mhp), all’opposizione in Turchia, sostiene un’eventuale nuova operazione militare di Ankara in Siria. Lo ha chiarito il leader della forza politica, Devlet Bahceli, in un discorso al suo gruppo parlamentare ripreso dall’agenzia di stampa “Anadolu”. Secondo Bahceli, il governo porterebbe avanti la sua “giusta lotta contro il terrorismo” e le popolazioni della regione a est del fiume Eufrate andrebbero “protette dai terroristi” del Partito curdo dei lavoratori (Pkk) e delle Unità di protezione dei popoli (Ypg) curdo-siriane, entrambe forze considerate dalla Turchia organizzazioni terroristiche. “Non importa quello che fanno o dicono gli Stati Uniti. La Turchia dovrebbe entrare nella regione a est dell’Eufrate per diritto, per la propria sopravvivenza, per la sicurezza dei popoli oppressi, e fare tutto quel che è necessario”, ha dichiarato il leader nazionalista. Bahceli è anche tornato sulle dichiarazioni rilasciate il 6 gennaio scorso dal consigliere alla sicurezza nazionale statunitense John Bolton, il quale ha affermato che Washington non ritirerà le proprie forze dal nord-est della Siria fino a quando il governo turco non garantirà che porterà avanti la propria lotta contro lo Stato islamico e che non attaccherà “i combattenti curdi”. “Vi chiedo, in maniera categorica: come paese indipendente e sovrano, la Turchia chiede a voi e ai vostri capi che cosa fare? Che razza di mancanza di rispetto è questa?”, ha domandato retoricamente il leader dell’Mhp. (Tua)