Fisco: Modena (FI) su fattura elettronica, imbarazzante caos per imprese e cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La senatrice di Forza Italia Fiammetta Modena, in un'interrogazione urgente al governo ha chiesto un passo indietro rispetto all’obbligo della fatturazione elettronica e in una nota ha spiegato: "Il precedente governo di centrosinistra, ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan, con lettera protocollata alla Commissione europea il 27 settembre 2017 chiese che l'Italia fosse autorizzata a introdurre una misura speciale di deroga alla Direttiva 2006/112/CE e a introdurre l'obbligo di fatturazione elettronica per tutti i soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano. In Europa questa misura è stata introdotta solo dal Portogallo poiché la Direttiva 2006/112/CE evidenzia che le fatture cartacee e quelle elettroniche devono ricevere lo stesso trattamento e gli oneri amministrativi gravanti sulle fatture cartacee e su quelle elettroniche debbano equivalersi". Quindi, la senatrice azzurra ha proseguito: "Per quali motivi il governo Conte ha avallato la scelta del governo precedente in materia di fattura elettronica e non ha ritirato la richiesta presentata dal ministro Pier Carlo Padoan?". (segue) (Com)