Fisco: Modena (FI) su fattura elettronica, imbarazzante caos per imprese e cittadini (2)

- Secondo Modena, "la scelta del governo di rimanere inerte è ancora più incomprensibile non solo alla luce dei continui proclami contro l’Europa, ma alla semplice lettura della Decisione di esecuzione (UE) 2018/593 del Consiglio del 16 aprile 2018, che ha autorizzato l’Italia alla fatturazione elettronica, ma ha rimarcato il fatto che non devono aumentare i costi e gli oneri per i soggetti passivi (cioè i cittadini), ma anche per il generale e imbarazzante caos che si registra in tutta Italia a danno di imprese, professionisti e cittadini impossibilitati a produrre le fatture elettroniche per i continui blocchi informatici. Ho chiesto al governo - ha concluso Modena - se non ritenga di dover riconsiderare con immediata urgenza la possibilità di eliminare l’obbligo della fatturazione elettronica alla luce dell’art 218 della Direttiva Iva n.2006/112/CE e dell’aumento di oneri e costi facenti capo ai soggetti passivi". (Com)