Fyrom: fonti stampa, Procura speciale avrebbe assolto ex premier Gruevski in cambio di sostegno a ratifica accordo di Prespa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex premier macedone Nikola Gruevski avrebbe ricevuto un'offerta dalla Procura speciale intercettazioni telefoniche per essere assolto nei casi giudiziari nei quali è coinvolto in cambio del sostegno del suo partito all'accordo sul nome siglato dal governo di Skopje con quello di Atene. E' quanto rivelato al portale d'informazione "Infomax" da un collaboratore di Gruevski, che sarebbe andato a trovare in questi giorni l'ex premier fuggito a Budapest. La proposta di questo scambio di favori sarebbe avvenuta sia durante l'estate, dopo l'accordo siglato a Prespa tra i governi di Skopje e Atene, che poco prima della fuga di Gruevski in Ungheria, ovvero a giorni dalla sua condanna a due anni di carcere per corruzione. Gruevski avrebbe rifiutato l'offerta, continuando a sostenere la linea del suo partito - Organizzazione rivoluzionaria interna-Partito democratico per l'unità nazionale macedone (Vmro-Dpmne) - contraria alla ratifica dell'accordo di Prespa e al cambio del nome del paese in Costituzione. Alcuni deputati del Vmro-Dpmne hanno abbandonato il partito dopo aver votato in favore dell'accordo di Prespa, permettendo al governo di trovare la maggioranza di due terzi necessaria per la ratifica dell'intesa sul nuovo nome con la Grecia. (segue) (Mas)