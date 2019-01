Fyrom: fonti stampa, Procura speciale avrebbe assolto ex premier Gruevski in cambio di sostegno a ratifica accordo di Prespa (2)

- Il Parlamento europeo ha approvato a dicembre due emendamenti nella risoluzione sull'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, chiedendo all'Ungheria l'estradizione dell'ex premier macedone Gruevski condannato a due anni in patria. Gli emendamenti sono stati presentati dall'europarlamentare dei Verdi, Judith Sagentini, e oltre a richiedere l'estradizione di Gruevski evidenziano che Budapest sta interferendo negli affari interni di Skopje. Il parlamento dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia ha approvato nelle scorse settimane una mozione per revocare l'immunità da parlamentare all'ex premier Gruevski. La Corte penale di Skopje ha richiesto la revoca dell'immunità parlamentare di Gruevski nell'ambito di diversi casi giudiziari: “Titanic” su presunte frodi elettorali; per irregolarità nella costruzione di autostrade; per finanziamenti illeciti al partito nel caso "Talir". L'ex premier macedone è fuggito a novembre in Ungheria, dopo la condanna a due anni di carcere in patria nell'ambito del caso giudiziario "Tank". (segue) (Mas)