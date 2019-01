Imprese: Huawei lancia nuovo chipset in competizione con Intel

- Huawei Technologies,il primo produttore di sistemi per le telecomunicazioni al mondo, ha presentato ieri un nuovo processore destinato ai server dei centri dati, battezzato Kunpeng 920. Il chipset è stato progettato da Huawei in collaborazione con Arm Holdings, azienda britannica sviluppatrice di chip controllata dal colosso delle telecomunicazioni giapponese Softbank. Stando ai costruttori, il nuovo chipset garantisce maggiori prestazioni a fronte di consumi più contenuti; i nuovi processori si avvalgono della tecnologia dei processi a 7 nanometri, la più avanzata attualmente disponibile sul mercato, sviluppata da Taiwan Semiconductor Manufactoring Co. Il Kunpeng 920 rappresenta una sfida diretta al colosso informatico statunitense Intel, che ad oggi controlla oltre il 96 per cento del mercato mondiale dei chip per server con la sua architettura X-86. Intel ha faticato ad operare la transizione nell’era dell’elettronica mobile, ma ha mantenuto sino ad oggi un controllo incontrastato sul settore dei centri dati. Huawei deve ancora acquistare chip da Huawei e Amd per realizzare le sue apparecchiature destinate ai centri dati. (segue) (Git)