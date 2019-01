Imprese: Huawei lancia nuovo chipset in competizione con Intel (2)

- L’azienda cinese ha già lanciato un guanto di sfida ai maggiori costruttori di semiconduttori mondiali nei mesi scorsi, introducendo l’Ascend 910, un microchip progettato per l’intelligenza artificiale nei centri dati, a dispetto delle crescenti polemiche tra Cina e Stati Uniti in merito alla sicurezza della catena di forniture nel settore. “Forniamo soluzioni per tutti gli scenari (…) e non vedo nessun altro sul mercato con la capacità di sviluppare o produrre nulla di simile”, ha dichiarato ieri Eric Xu, presidente di turno dell’azienda, durante la cerimonia per la presentazione del nuovo chip che sfiderà i prodotti di azienda quali Intel, Qualcomm e Nvidia. Huawei non intende commercializzare i chip, ma utilizzarli come base “per fornire moduli Ia, acceleratori grafici Ia, server Ia e computer mobile in grado di consentire la guida autonoma”, ha spiegato Xu. (segue) (Git)