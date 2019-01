Imprese: Huawei lancia nuovo chipset in competizione con Intel (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stando al quotidiano “Wall Street Journal”, il governo degli Stati Uniti ha intrapreso nei mesi scorsi una campagna di pressione straordinaria per convincere gli operatori di reti wireless e i provider Internet dei paesi alleati ad evitare gli apparecchi e i sistemi venduti dal colosso cinese Huawei Technologies Co. Funzionari del governo Usa hanno incontrato controparti e dirigenti delle aziende di telecomunicazioni dei paesi amici dove i sistemi per le telecomunicazioni di Huawei sono già in uso, come Giappone, Germania e Italia; l’obiettivo di Washington è di presentare tali sistemi come un rischio per la sicurezza informatica. Washington starebbe anche valutando un aumento degli aiuti finanziarie per lo sviluppo di soluzioni per le telecomunicazioni per i paesi che non acquisteranno merce da Huawei. Stando alle fonti, gli Usa sono preoccupati soprattutto per i Paesi come i tre succitati – che ospitano basi militari statunitensi sul loro territorio. Il dipartimento della Difesa Usa opera la propria rete satellitare e telefonica per le comunicazioni sensibili, ma gran parte del traffico delle principali installazioni militari si avvale delle comuni reti commerciali. (segue) (Git)