Imprese: Huawei lancia nuovo chipset in competizione con Intel (5)

- Huawei ha diramato una lettera alla sua rete di fornitori globale questo mese, dopo l’arresto in Canada del suo direttore finanziario, Meng Wanzhou, fornendo garanzie in merito alla tenuta degli accordi d’affari. Nella lettera Huawei sottolinea di essere stata oggetto recentemente di numerose accuse da parte del governo Usa, e di aver ribadito più volte la rigorosa adesione dell’azienda a tutte le norme e i regolamenti che regolano gli scambi globali. “Riteniamo sia irragionevole da parte del governo Usa ricorrere a questo genere di approcci per esercitare pressioni su un soggetto aziendale. Si tratta di pratiche contrarie alla libertà economica e alla libera concorrenza”, recita la lettera pubblicata dall’azienda cinese nella giornata di ieri, e indirizzata “ai nostri partner della catena di fornitura globale”. L’offensiva statunitense però, si fa sempre più pressante, anche perché poggia su una campagna di boicottaggio estesa all’intera spera delle alleanze di Washington. (segue) (Git)