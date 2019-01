Imprese: Huawei lancia nuovo chipset in competizione con Intel (7)

- Huawei sta cooperando col governo giapponese e aumentando gli acquisti di componenti in Giappone, nel tentativo di placare i timori di Tokyo che i sistemi commercializzati dall’azienda possono essere utilizzati da Pechino per attività di spionaggio o attacchi informatici. “E’ normale per un governo, per le aziende delle telecomunicazioni e per la società nel suo insieme avere a cuore la sicurezza e la protezione della privacy”, ha dichiarato Wang Jianfeng, presidente di Huawei Technologies Japan Kk, nel corso di una intervista esclusiva concessa nei giorni scorsi al quotidiano giapponese “Asahi”. “Paragonati ai nostri rivali, abbiamo adottato maggiori misure di salvaguardia per garantire la sicurezza, inclusa l’adozione di un’organizzazione terza per la valutazione della sicurezza”, ha dichiarato Wang. L’intervista segue la decisione del governo giapponese di proibire a ministeri e agenzie pubbliche l’acquisto di sistemi per le telecomunicazioni Huawei a partire dal prossimo anno fiscale. (segue) (Git)