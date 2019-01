Imprese: Huawei lancia nuovo chipset in competizione con Intel (8)

- Il Giappone ha recentemente annunciato l’esclusione di apparecchiatura di fabbricazione cinese dai contratti governativi per l’acquisto di sistemi per le telecomunicazioni. Tokyo intende escludere dagli appalti pubblici le aziende fornitrici di servizi It che costituiscono un potenziale rischio di fuga di dati sensibili. L’iniziativa precede la migrazione a suo modo storica dell’intero complesso informatico governativo in un ecosistema di archiviazione e computazione “cloud”, e giunge in un momento assai delicato, che vede gli Stati Uniti impegnati in una vera e propria operazione di boicottaggio internazionale di Huawei, denunciata da Washington come un rischio per la sicurezza nazionale per i suoi presunti legami col governo cinese. (segue) (Git)