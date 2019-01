Imprese: Huawei lancia nuovo chipset in competizione con Intel (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tokyo solleciterà anche le aziende private gestrici di infrastrutture strategiche in 14 diversi settori – dalla distribuzione dell’energia elettrica ai trasporti – ad evitare l’acquisto di sistemi per le comunicazioni “vulnerabili a fughe di informazioni sensibili e spegnimenti remoti”, una categoria utilizzata da Tokyo per indicare principalmente aziende cinesi come Huawei e Zte. Il governo ha già varato linee guida per le acquisizioni di otto categorie di apparecchiature elettroniche – inclusi server e terminali - da parte di ministeri e agenzie governative. Queste direttive, riferiscono fonti citate dalla stampa giapponese, verranno estese al settore privato a partire dal prossimo gennaio. Nel National Defense Authorization Act per il 2019, il governo Usa ha accusato la Cina di aver sottratto informazioni militari tramite apparecchi elettronici prodotti dall’azienda Huawei. Da allora paesi come Australia e Nuova Zelanda si sono uniti agli Usa nella decisione di escludere i prodotti di quella ed altre aziende tecnologiche cinesi dagli appalti governativi. (Git)