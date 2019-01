Indonesia:l’Islam conservatore riguadagna terreno in vista delle elezioni

- L’Indonesia assiste ad un aumento dell’intolleranza religiosa, in concomitanza con l’avanzata del conservatorismo islamico in vista delle elezioni generali del prossimo aprile. La vasta campagna pubblicitaria del rivenditore online di Singapore Shopee, ad esempio, si sta rivelando un boomerang per le ambizioni dell’azienda di conquistare il mercato indonesiano: lo spot pubblicitario trasmesso dall’azienda, che esibisce un noto gruppo pop femminile sudcoreano, Blackpink, è stato bandito dalla Indonesia Broadcasting Commission con l’accusa di esibire contenuti “indecenti”. L’agenzia ha annunciato l’11 dicembre di aver indirizzato un “duro avvertimento” a 11 stazioni televisive che trasmettevano la pubblicità, che doveva coincidere con la Giornata nazionale dello shopping online, il 12 dicembre. (segue) (Git)