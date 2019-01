Indonesia:l’Islam conservatore riguadagna terreno in vista delle elezioni (4)

- L'opposizione ha concentrato i propri attacchi al governo proprio sulla fluttuazione dei tassi di cambio, e il candidato alla vicepresidenza Sandiaga Uno, che si presenterà alle elezioni assieme a Subianto, ha concentrato la propria campagna sulle casalinghe, paventando il rischio di un'inflazione fuori controllo. Per consolidare il proprio consenso, Widodo ha promesso un raddoppio degli stanziamenti destinati alle misure di contrasto alla povertà. Il presidente uscente ha invece prevenuto gli attacchi degli islamisti politici scegliendo come candidato alla vicepresidenza il noto predicatore islamico Ma'ruf Amin. Gli ultimi sondaggi effettuati nel paese esibiscono una riduzione del divario di consensi tra Widodo e il suo sfidante, che però resta molto ampio: il presidente uscente godrebbe del consenso del 50 per cento degli elettori indonesiani, contro il 30 per cento di Subianto. (segue) (Git)