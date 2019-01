Indonesia:l’Islam conservatore riguadagna terreno in vista delle elezioni (5)

- La Banca centrale dell’Indonesia ha deciso oggi di mantenere invariati i suoi tassi di riferimento, dopo aver effettuato sei aumenti di 175 punti base complessivi per contenere il deprezzamento della rupia sul dollaro. Il tasso repo a sette giorni è stato mantenuto al 6 per cento, in risposta ai segnali di stabilizzazione esibiti dalla valuta indonesiana nelle ultime settimane. Il cambio rupia-dollaro ha retto infatti all’annuncio del deficit commerciale da 2,05 miliardi di dollari comunicato dal governo lunedì, il dato peggiore da cinque anni a questa parte. La decisione comunicata alla fine del mese scorso era attesa, ma Bank Indonesia dovrebbe effettuare ulteriori aumenti dei tassi il prossimo anno, in risposta al processo di normalizzazione della politica monetaria da parte della Federal Reserve statunitense. (segue) (Git)