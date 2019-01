Indonesia:l’Islam conservatore riguadagna terreno in vista delle elezioni (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bank Indonesia (Bi) valuterà se rilassare ulteriormente i requisiti di liquidità per l’industria bancaria nazionale quest’anno, così da compensare il progressivo rialzo dei tassi di riferimento. Lo ha dichiarato questo mese il governatore della banca centrale indonesiana, Perry Warjiyo, in occasione dell’annuale incontro della Banca centrale a Giacarta. Secondo Warjiyo, la Banca passerà dal finanziamento al dettaglio a quello all’ingrosso tramite una maggiore emissione obbligazionaria. La Bi intende anche sostenere la crescita delle aziende aumentando l’acquisto di azioni corporate. Warjiyo ha precisato che anche il prossimo anno il principale obiettivo della politica monetaria nazionale rimarrà il mantenimento della stabilità finanziaria. Bank Indonesia, ha detto il governatore, continuerà a definire i tassi di riferimento tramite un approccio “preventivo” agli sviluppi del mercato. Bi ha operato sei aumenti dei tassi di riferimento dallo scorso maggio, per attutire il deprezzamento della rupia. (segue) (Git)