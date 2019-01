Giappone-Corea del Sud: Tokyo mette in guardia da “misure ingiuste” nel caso sul lavoro forzato

- Il ministro degli Esteri del Giappone, Taro Kono, ha sollecitato la sua controparte sudcoreana, Kang Kyung-wha, a evitare misure ingiuste nei confronti delle aziende giapponesi che operano in Corea del Sud, a seguito della sentenza della Corte Suprema sudcoreana per le pratiche di lavoro forzato durante l’occupazione di quel paese da parte del Giappone. Le relazioni tra Tokyo e Seul si sono gravemente deteriorate lo scorso ottobre, dopo la sentenza che ha condannato Nippon Steel and Sumitomo Metal a risarcire quattro lavoratori sudcoreani costretti a prestazioni lavorative durante la Seconda guerra mondiale. “Invito la Corea del Sud ad adottare iniziative decise il prima possibile per garantire che non si giunga a misure ingiuste nei confronti delle aziende giapponesi”, ha detto Kono, riferendosi al rischio di un sequestro coatto degli Asset di Nippon Steel o di altre aziende giapponesi. Kono e Kang si sono incontrati nel fine settimana a Seul, e stando a un comunicato del ministero degli Esteri sudcoreano hanno discusso il recente incidente che ha coinvolto una nave da guerra e un velivolo militare dei due paesi, impegnandosi a risolvere la disputa quanto prima. (segue) (Git)