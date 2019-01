Giappone-Corea del Sud: Tokyo mette in guardia da “misure ingiuste” nel caso sul lavoro forzato (2)

- I legali dei cittadini sudcoreani costretti a prestazioni lavorative forzate dall'azienda giapponese Nippon Steel & Sumitomo Metal durante la Seconda guerra mondiale hanno presentato mercoledì scorso una petizione alle autorità giudiziarie di Seul per il sequestro degli asset dell'azienda, dopo che quest'ultima ha rifiutato di intraprendere colloqui per il risarcimento stabilito dalla Corte Suprema sudcoreana. Il caso, che ha causato un grave deterioramento delle relazioni diplomatiche tra Giappone e Corea del Sud, potrebbe subire una ulteriore escalation a seguito degli ultimi sviluppi: sia come avvisaglia di quanto potrebbe toccare nei prossimi mesi ad altre aziende giapponesi che ancora operano in Corea del Sud, sia perché la Giustizia sudcoreana potrebbe estendere la richiesta di sequestro degli asset tramite una rogatoria internazionale, estendendo il caso oltre i confini dei due paesi direttamente coinvolti. La petizione presentata ieri alla Corte distrettuale di Daegu ha come bersaglio 2,34 milioni di azioni di Pnr, una joint venture di Nippon Steel e dell'azienda siderurgica sudcoreana Posco. Le azioni, che compongono la quota del 30 per cento di Pnr detenuta da Nippon Steel, hanno un valore complessivo stimato in 9,8 milioni di dollari. (segue) (Git)