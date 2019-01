Giappone-Corea del Sud: Tokyo mette in guardia da “misure ingiuste” nel caso sul lavoro forzato (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte Suprema della Corea del Sud che condanna un’azienda del Giappone per lo sfruttamento del lavoro durante l’occupazione coloniale della Penisola coreana, ha riaperto nei mesi scorsi le ferite storiche che tornano periodicamente ad ostacolare le relazioni tra i due Vicini asiatici. Giappone e Corea del Sud hanno tentato per decenni, dal Secondo dopoguerra ad oggi, di lasciarsi alle spalle i tragici trascorsi dell’imperialismo giapponese e della colonizzazione della Penisola coreana, edificando un rapporto di collaborazione “orientato al futuro”, come auspicato proprio a novembre dal ministro degli Esteri sudcoreano, Kang Kyung-wha. Proprio l’Esecutivo del presidente sudcoreano Moon Jae-in, di cui Kang è esponente, ha intrapreso però nell’arco dell’ultimo anno iniziative in senso opposto, a cominciare dall’annullamento degli accordi sottoscritti con Tokyo dal precedente Esecutivo per il risarcimento delle cosiddette “comfort women”: le donne sudcoreane che secondo la Corea del Sud sono state sottoposte a schiavitù sessuale durante l’occupazione giapponese della Penisola. (segue) (Git)