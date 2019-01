Giappone-Corea del Sud: Tokyo mette in guardia da “misure ingiuste” nel caso sul lavoro forzato (4)

- A novembre i governi dei due paesi avevano polemizzato anche in merito al “Kyokujitsuki”, il tradizionale vessillo del Sol Levante della Marina militare giapponese, in cui Seul scorge un simbolo dei trascorsi imperiali giapponesi. Il pronunciamento della Corte Suprema di Seul ai danni dell’azienda giapponese Nippon Steel, però, rischia di innescare una crisi di portata ben maggiore, anche per i potenziali effetti sulle relazioni economiche tra i due paesi. La Corte Suprema sudcoreana ha confermato la sentenza di una corte inferiore risalente a diversi anni fa, che condanna il colosso siderurgico giapponese Nippon Steel & Sumitomo Metal a risarcire quattro sudcoreani per il lavoro forzato cui sarebbero stati costretti durante il dominio coloniale giapponese (1910-1945). Nippon Steel aveva presentato un ricorso nell’agosto 2013 contro una sentenza dell’Alta corte di Seul, che aveva ordinato all’azienda il pagamento di 430mila dollari a titolo di risarcimento per i quattro uomini; ad oggi, solo uno dei quattro querelanti è ancora in vita. (segue) (Git)