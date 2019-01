Sicurezza: Zingaretti, Salvini nervoso, suo decreto trasforma persone in fantasmi

- "Dispiace che Salvini non abbia compreso la portata degli effetti disastrosi che avrà il decreto sicurezza. Il ministro dovrebbe avere più rispetto delle opinioni dei rappresentanti delle istituzioni eletti dai cittadini. La sua reazione mi sembra dettata dal nervosismo, visto che con la scadenza del permesso umanitario il migrante perde la possibilità di accedere in modalità formale e tracciata al servizio sanitario: in altre parole non potrà avere il medico di medicina generale, non potrà fare vaccinazioni, non potrà essere contattato per screening, non potrà essere monitorato nell'evoluzione delle patologie. Potrà esclusivamente recarsi in un pronto soccorso se si troverà in condizioni fisicamente compromesse oppure per avere una prestazione ma in modo inappropriato. Quindi il decreto sicurezza dal punto di vista sanitario e non solo, trasforma le persone in fantasmi". Lo dichiara in una nota il presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti replicando alle affermazioni di Salvini sul Dl Sicurezza (xcol4)