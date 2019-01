Stati Uniti: giovedì Trump rivolgerà alla nazione un discorso sulla crisi al confine

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, terrà un discorso alla nazione sulla “crisi umanitaria e di sicurezza nazionale al confine meridionale", giovedì sera alle 21 (le 3 del mattino in Italia), che andrà in onda sulle principali emittenti televisive. Dopo le anticipazioni del quotidiano “New York Times” è stato lo stesso presidente a scriverlo su Twitter. L'intenzione del capo della Casa Bianca è convincere i cittadini americani della necessità di costruire il muro al confine con il Messico, una delle sue principali promesse elettorali e nodo centrale dello scontro con i Democratici che ha dato origine al parziale blocco di alcune agenzie governative federali (il cosiddetto “shutdown”), per mancanza di fondi. Lo stallo, che prosegue da 17 giorni, ha interessato circa 800mila impiegati federali. I colloqui che si sono svolti nel fine settimana non hanno mostrato segni di svolta se non un'apertura della Casa Bianca a considerare la realizzazione di una struttura al confine in acciaio, e non necessariamente in cemento.(Was)