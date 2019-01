Siria: due cittadini statunitensi arrestati per avere combattuto a fianco dello Stato islamico

- Le Forze democratiche siriane alleate degli Stati Uniti (Sdf) hanno catturato ieri due combattenti statunitensi affiliati allo Stato islamico. Si tratta del 34enne Warren Christopher Clark, che in precedenza insegnava in Texas, e del 35enne Zaid Abed al-Hamid. I due sono stati arrestati dalle Sdf insieme ad altri tre uomini, identificati come pakistani e irlandesi, ma il governo degli Stati Uniti non ha ancora confermato la relazione con lo Stato islamico. Clark si è laureato presso l'Università di Houston ed avrebbe inviato il suo curriculum per insegnare inglese ai bambini di Mosul ma anche ai combattenti dello Stato Islamico. L'uomo si sarebbe radicalizzato nel 2004. Una copia del suo curriculum e della lettera di presentazione per cercare lavoro è stata trovata in un quartiere dell'Iraq conquistato dai combattenti dell'Isis. "Sto cercando di ottenere una lavoro per insegnare l'inglese agli studenti dello Stato islamico. Sono nato e cresciuto negli Stati Uniti e ho sempre amato insegnare", si legge nella lettera di presentazione. "Ho una lunga esperienza nell'insegnare differenti materie e ho istruito studenti di tutte le età in diverse scuole", aveva scritto.(Was)