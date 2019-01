Trasporto aereo: Argentina, governo concede abilitazione su 261 nuove rotte a compagnia low cost Jet Smart (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo entrati nel mercato argentino con un progetto sul lungo termine", ha dichiarato al quotidiano "Clarin", Estuardo Ortiz Porras, Ceo della filiale locale della compagnia la cui casa matrice è cilena e il cui capitale appartiene a un fondo di investimento statunitense. "Vogliamo inaugurare un modello ultra low-cost in grado di offrire al passeggero un viaggio comodo, in un aereo moderno e ad un costo bassissimo". La azienda ha inaugurato le sue operazioni in Argentina lo scorso dicembre con la rotta Buenos Aires - Santiago del Cile con partenza da El Palomar, scalo che nel suo primo anno di operazioni ha registrato un transito di 658 mila passeggeri. (segue) (Abu)