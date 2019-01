Trasporto aereo: Argentina, governo concede abilitazione su 261 nuove rotte a compagnia low cost Jet Smart (3)

- Il governo argentino ha deciso di deregolamentare il mercato del trasporto aereo passeggeri sulle rotte nazionali e di eliminare il tetto minimo delle tariffe inaugurando lo scorso febbraio quella che ha definito come "l'era delle compagnie low cost". Lo aveva affermato il ministro dei Trasporti argentino, Guillermo Dietrich, nel contesto della presentazione dei lavori di ristrutturazione ed adeguamento dell'aeroporto "El Palomar" per convertirlo nel principale hub operativo di questo settore commerciale. "Duplicare la quantità di passeggeri, generare impiego e raggiungere più gente", sono questi gli obiettivi principali fissati dal ministro. Con questo fine erano iniziati i lavori di rifacimento dello scalo nella zona ovest della capitale argentina che fino a pochi mesi fa funzionava come base operativa esclusivamente militare, e per i quali sono stati stanziati all'incirca 900 milioni di dollari. (segue) (Abu)