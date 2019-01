Trasporto aereo: Argentina, governo concede abilitazione su 261 nuove rotte a compagnia low cost Jet Smart (4)

- "Si tratta di un momento storico per l'industria che ha più potenziale di crescita in Argentina" aveva affermato Dietrich, che aveva sottolineato inoltre che il nuovo scalo sarà l'unico in Argentina raggiungibile in treno, uno dei fattori decisivi per il quale è stato scelto tra diverse opzioni. La crescita del mercato aereo "low cost" è una delle grandi scommesse del governo del presidente Mauricio Macri. Lo scorso mese di luglio, con la vendita di un milione e duecentomila biglietti aerei è stato registrato il record assoluto di passeggeri nei voli interni, con un aumento delle vendite del 36 per cento rispetto allo stesso mese del 2017. (segue) (Abu)