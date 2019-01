Trasporto aereo: Argentina, governo concede abilitazione su 261 nuove rotte a compagnia low cost Jet Smart (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La liberalizzazione delle rotte è tuttavia fortemente osteggiata dai sindacati interni alla compagnia aerea di bandiera Aerolineas Argentinas, attualmente gestore quasi monopolista dei voli di cabotaggio. I sindacati della compagnia di bandiera denunciano il probabile impatto commerciale negativo della "deregulation" per l'impresa di Stato e il forte rischio conseguente della perdita di posti di lavoro. La rivoluzione aerea si inserisce in un contesto di forti controversie sindacali all'interno di "Aerolineas Argentinas" e diversi scioperi sono già stati messi in atto sia contro la trasformazione del mercato aereo sia per quanto riguarda la politica salariale del governo. (Abu)