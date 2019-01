Stati Uniti: Corte suprema respinge richiesta di Exxon per fermare causa sui cambiamenti climatici

- La Corte suprema degli Stati Uniti ha rifiutato lunedì la richiesta del gigante energetico Exxon Mobil di fermare un'inchiesta del Massachusetts, e una simile dal procuratore generale di New York, che in ottobre ha intentato una causa contro la società per aver ingannato i suoi azionisti sulle conseguenze negative del riscaldamento globale. Exxon Mobil, la più grande compagnia petrolifera degli Stati Uniti per volume di produzione, aveva chiesto che le corte impedisse al procuratore del Massachusetts, Maura Healey, di costringerlo a produrre decenni di registrazioni su come abbia affrontato la minaccia del cambiamento climatico nel mondo e nei confronti dei suoi investitori. L'inchiesta, lanciata nel 2016, fa parte di una più ampia azione dei democratici e degli ambientalisti per dimostrare che gli scienziati di Exxon avevano stabilito che la combustione dei combustibili fossili doveva essere ridotta per mitigare l'impatto dei cambiamenti climatici, ma la la compagnia avrebbe ingannato i suoi azionisti sulle conseguenze negative del riscaldamento globale. Accuse che Exxon Mobil smentisce. (Was)