Stati Uniti: Casa Bianca, rimborsi fiscali emessi anche durante shutdown

- Il direttore del budget della Casa Bianca, Russell Vought, ha detto lunedì che i rimborsi fiscali verranno emessi per rendere la parziale chiusura del governo federale (cosiddetto “shutdown”) "il più indolore possibile in conformità con la legge". La dichiarazione, ripresa dalla stampa locale, sembra contraddire un funzionario dell'amministrazione che in precedenza aveva detto che il dipartimento del Tesoro non sarebbe stato in grado di dire fino a mercoledì o giovedì se milioni di cittadini avrebbero ottenuto i loro rimborsi in ritardato a causa dello scontro tra il presidente Donald Trump e i Democratici. "Continueremo a prendere misure del genere per mitigare l'impatto", ha dichiarato il vicepresidente Mike Pence in merito ai rimborsi fiscali. Da quando l'arresto è iniziato il 22 dicembre, l'agenzia delle entrate Internal Revenue Service (Irs) dispone di un solo addetto su otto, per lo più impegnato sul mantenimento dei sistemi informatici e sulle indagine per verificare eventuali reati. (Was)