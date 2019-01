Stati Uniti: Trump nega marcia indietro sulla Siria, anche se il ritiro delle truppe potrebbe subire ritardi

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha negato qualsiasi passo indietro rispetto i suoi piani di ritirare le truppe statunitensi dalla Siria. Lunedì, il capo della Casa Bianca ha definito un articolo pubblicato domenica dal quotidiano “New York Times” come “molto impreciso sulle mie intenzioni per la Siria", e ha ribadito che i suoi progetti non sono "diversi" rispetto a quanto annunciato originariamente, anche se la sua amministrazione ha ridefinito i tempi di uscita dal conflitto dopo le preoccupazioni espresse degli alleati e dai leader militari. "Non diversamente dalle mie dichiarazioni iniziali, partiremo ad un ritmo adeguato, continuando allo stesso tempo a combattere contro l'Isis e a fare tutto il resto che è prudente e necessario!" ha scritto su Twitter. (segue) (Was)