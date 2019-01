Stati Uniti: Trump nega marcia indietro sulla Siria, anche se il ritiro delle truppe potrebbe subire ritardi (2)

- Ieri il “Nyt” e altri media locali, hanno rilanciato le parole del consigliere per la Sicurezza nazionale degli Stati Uniti, John Bolton, secondo cui le truppe statunitensi rimarranno in Siria finché lo Stato islamico non sarà sconfitto. I termini del ridispiegamento dipenderanno, dunque, dall'eliminazione delle sacche di resistenza dello Stato islamico in Siria, condizione che potrebbero far rimanere le forze degli Usa nel paese per mesi o addirittura anni, ha scritto il quotidiano il “Nyt”. (Was)