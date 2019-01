Stati Uniti: Russiagate, avvocato di Trump nega che Casa Bianca voglia mantenere segrete parti del rapporto di Mueller

- Il team legale del presidente Usa, Donald Trump, ha smentito le indiscrezioni stampa secondo cui la Casa Bianca potrebbe voler mantenere segrete alcune parti del rapporto sul caso “Russiagate” una volta consegnate dal procuratore speciale Robert Mueller. "Preferiamo che la maggior parte del rapporto sia disponibile al pubblico", ha detto all'emittente “Fox News” l'avvocato Trump, Rudy Giuliani, circa la possibilità che i documenti finali dell'indagine sulle interferenze russe alle elezioni presidenziali del 2016 e i legami tra Mosca e lo staff della campagna di Trump, possano non essere resi pubblici. "Riteniamo che un rilascio selettivo sarebbe problematico”. Lunedì "Bloomberg" aveva pubblicato un'articolo in cui si sosteneva la possibilità che il presidente potesse bloccare alcune parti del rapporto, che si ritiene essere nelle fasi finali di completamento. (segue) (Was)