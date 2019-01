Stati Uniti: Russiagate, avvocato di Trump nega che Casa Bianca voglia mantenere segrete parti del rapporto di Mueller (2)

- Giuliani ha detto che non ci sono piani per bloccare la diffusione del materiale. Tuttavia, l'ex sindaco di New York non ha escluso completamente che il presidente possa secretare parte del rapporto, dopo che gli avvocati lo avranno rivisto. "Affronteremo tale processo di revisione senza preconcetti sul blocco dei materiali, ma finché il nostro team non esaminerà il rapporto, non possiamo rinunciare al privilegio esecutivo", ha affermato. Mueller dovrà consegnare il suo rapporto al dipartimento di Giustizia, ma i Democratici chiedono che venga resa pubblica. (Was)