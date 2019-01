Banca Carige: Cdm approva decreto legge per tutela dei risparmiatori

- Il Governo, nel Consiglio dei ministri di questa sera, ha approvato un decreto-legge che interviene a offrire le più ampie garanzie di tutela dei diritti e degli interessi dei risparmiatori della Banca Carige, in modo da consentire all'Amministrazione straordinaria, di recente insediata, di perseguire in piena sicurezza il processo di consolidamento patrimoniale e di rilancio delle attività dell'impresa bancaria. Lo si apprende da una nota del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. (Com)