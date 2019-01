Medio Oriente: stampa, Pompeo criticherà la visione di Obama della regione durante discorso al Cairo

- Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, si appresta ad intraprendere quello che potrebbe rivelarsi il suo viaggio più difficile. Nella settimana che trascorrerà in Medio Oriente, Pompeo terrà un importante discorso sul ruolo degli Stati Uniti nella regione, il cui obiettivo è rassicurerà privatamente gli alleati arabi sulla fedeltà Usa. Secondo quanto riferito da "Politico", Pompeo durante il discorso al Cairo, è intenzionato a rinnegare la visione mediorientale dell'ex presidente Barack Obama, che nel 2009 in Egitto aveva pronunciato un importante discorso al mondo musulmano. Ma a poche ore dal viaggio, ci sono diversi interrogativi che non trovano risposta: i leader stranieri potranno credere che le sue parole riflettono quelle di Trump, conosciuto per essere un presidente imprevedibile? Inoltre sulla presenza delle truppe statunitensi in Siria c'è ancora poca chiarezza dopo che il capo della Casa Bianca ha contraddetto alcuni consiglieri sui piani dell'amministrazione in Medio Oriente. Qualche analista ha anche suggerito a Pompeo di saltare il discorso anche se, per altri, è lui l'unica persona che può canalizzare correttamente Trump e infondere tranquillità gli alleati. (Was)