Canada-Stati Uniti: telefonata tra Trudeau e Trump su cittadini canadesi arrestati in Cina ed estradizione Wanzhou

- Il primo ministro canadese Justin Trudeau ha ringraziato in una nota il presidente degli Stati Uniti Donald Trump per le dichiarazioni del suo governo a sostegno dei due canadesi detenuti in Cina. I due leader hanno parlato al telefono lunedì e "hanno chiesto la loro liberazione" di Michael Kovrig e Michael Spavor, arrestati in Cina il mese scorso con l'accusa di spionaggio e messa in pericolo della sicurezza nazionale. La loro detenzione sarebbe avvenuta in seguito all'arresto da parte delle autorità canadesi del Cfo di Huawei, Meng Wanzhou, su richiesta delle autorità statunitensi e ora in cerca della sua estradizione. Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha definito "inaccettabile" la detenzione dei due cittadini canadesi e ha esortato la Cina a rilasciarli. Il primo ministro canadese e Trump hanno parlato anche della richiesta di estradizione di Meng, oltre che dei dazi su acciaio e alluminio e la chiusura degli stabilimenti della General Motors in Canada e negli Stati Uniti. (Res)