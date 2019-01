Stati Uniti: Democratici intenzionati a paralizzare il Senato per porre fine allo shutdown

- La strategia dei Democratici per spingere i Repubblicani a riaprire il governo federale si sta spostando su due fronti, schierare una serie di leggi della Camera per finanziare le agenzie chiuse e bloccare l'azione al Senato fino a quando l'arresto non sarà risolto. Si tratta di un piano sempre più calcolato e conflittuale – scrive il quotidiano “Washington Post” - da parte dei Democratici del Congresso, poiché nessuno delle parti in causa sembra arretrare nelle posizioni. Trump non ha mostrato alcun segno di cedimento, ma ha invece annunciato un discorso in prima serata per martedì sera e una visita al confine, per convincere l'opinione pubblica sulla necessità di un muro al confine con il Messico. Alla Camera, i leader pianificano di anticipare una serie di leggi sulla spesa per finanziare le agenzie federali, cominciando mercoledì con un provvedimento che riaprirebbe il dipartimento del Tesoro e l'agenzia delle entrate Internal Revenue Service (Irs). (segue) (Was)