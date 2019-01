Stati Uniti: Democratici intenzionati a paralizzare il Senato per porre fine allo shutdown (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con una manciata di Repubblicani sia alla Camera che al Senato che hanno già rotto con la strategia dell'amministrazione di tenere parzialmente chiuso il governo mentre si negozia sui finanziamenti al muro, l'approccio dei Democratici potrebbe dividere ulteriormente il Grand old party (Gop) e fare leva sui Repubblicani più sensibili ai loro distretti e ai loro bisogni. Ma la tattica democratica è quella che la Camera non dovrebbe votare su nient'altro fino alla fine dello "shutdown". "Il Senato non dovrebbe votare nient'altro finché non voteremo per riaprire il governo. Punto", ha annunciato il senatore democratico Tim Kaine. (Was)