Fisco: Lollobrigida (Fd'I), chiediamo a governo immediata cancellazione obbligo fatturazione elettronica

- Il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, afferma in una nota che Fd'I "chiede al governo l'immediata cancellazione dell'obbligo di fatturazione elettronica. Ad una settimana esatta dalla sua sciagurata introduzione, è ancora caos nel sistema dell'Agenzia delle Entrate e i continui disservizi non fanno che aggravare ulteriormente il carico burocratico dei piccoli commercianti e imprenditori italiani, già duramente messi alla prova dall'enorme mole di tasse e adempimenti fiscali. E' assurdo continuare a colpire il tessuto produttivo della nostra nazione. Ma ancor più grave", conclude Lollobrigida, "è farlo per finanziare le promesse elettorali assistenzialistiche del Movimento cinque stelle contenute nella legge di Bilancio". (Com)