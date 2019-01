Russia: comitato investigativo completa indagini su ex ministro Finanze regione di Mosca

- Il comitato investigativo della Russia ha effettivamente completato le indagini sul primo caso penale che interessa l'ex vice governatore e ministro delle Finanze della regione di Mosca, Aleksej Kuznetsov, estradato dalla Francia. Lo riferisce il quotidiano russo "Kommersant", L'ex funzionario non ha riconosciuto i crimini che gli sono stati contestati. Fonti del quotidiano russo hanno osservato che è stato possibile condurre indagini quando Kuznetsov era ancora in Francia, ma le autorità non hanno proceduto. Kuznetsov ha ricoperto l'incarico dal 2000 al 2008. Dal 2004 al 2008 è stato vice governatore della regione. Il governatore al momento era Boris Gromov, testimone nei processi a carico del suo subordinato. (Rum)