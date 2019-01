Speciale infrastrutture: Vietnam, governo aumenta fondi per costruzione metropolitana di Hanoi

- Il governo del Vietnam ha approvato una revisione al rialzo del costo della prima e della seconda linea della metropolitana di Ho Chi Minh City. Secondo quanto riferito da alcuni funzionari del governo di Hanoi, il costo del primo da Ben Thanh a Suoi Tien, che percorre 20 chilometri attraverso i distretti 1, 2, 9, Binh Thanh e Thu Duc e la vicina provincia di Binh Duong, è stato rivisto da 747,6 milioni di dollari a 2 miliardi di dollari. Il secondo percorso, da Ben Thanh a Tham Luong, anch'esso di circa 20 chilometri, ora costerà 2 miliardi di dollari, in aumento rispetto a 1,13 miliardi stanziato in precedenza. Approvata dalla città nel 2007, la prima linea della metropolitana doveva essere costruita con l'aiuto pubblico allo sviluppo dal Giappone, ma i costi di investimento sono aumentati in seguito, causando ritardi. Nel 2009, i consulenti hanno ricalcolato l'investimento e il costo rivisto ha spinto il progetto nella categoria che richiede l'approvazione dell'Assemblea nazionale legislativa. (Fim)